طالبان تطلب من النساء العاملات في بلدية كابل البقاء بالمنازل

2021/09/19 | 21:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رغم تعهداتها باحترام حقوق الإنسان والمرأة، إلا أن طالبان طلبت من النساء العاملات في إدارة مدينة كابل البقاء في المنازل، مع السماح لمن لا يمكن استبدالهن برجال خلال الفترة الحالية بالذهاب للعمل، وفق ما قال العمدة المؤقت للمدينة.

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