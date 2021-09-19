2021/09/19 | 21:25 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: tFI4uOPezL8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هل ينذر الانسحاب الامريكي من العراق بالمأزق اليمني أو عودة داعش؟) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. هل ينذر الانسحاب الامريكي من العراق بالمأزق اليمني أو عودة داعش؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).