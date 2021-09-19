2021/09/19 | 21:25 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: iVe2umtCM7I

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الثامنة مع أحمد الطيب | ضيف الحلقة مرشح تحالف تقدم د. غاندي عبد الكريم الكسنزاني) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الثامنة مع أحمد الطيب | ضيف الحلقة مرشح تحالف تقدم د. غاندي عبد الكريم الكسنزاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).