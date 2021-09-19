تعليق من الخارجية العراقية بشأن وفاة مواطنة على حدود بيلاروسيا

2021/09/19 | 21:27 - المصدر: وكالة ناس

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المُتحدث بإسم وزارة الخارجيَّةد.أحمد الصحاف:

وزارة الخارجيَّة وعبر سفارة جمهوريَّة العراق في موسكو، تتابع بإهتمامٍ بالغ حادث وفاة مواطنة عراقيّة على الحدود المشتركة بين بيلاروسيا وبولندا، وإمكانية التنسيق مع السلطات المعنية في كلا البلدين للوقوف على تفاصيل أكثر دقة.

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