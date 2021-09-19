العراق : أسعار النفط في أوبك 70 دولارا للبرميل

2021/09/19 | 21:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير النفط العراقي إحسان عبد

الجبار، الأحد، أن أوبك وحلفاءها

سيبقون أسعار النفط عند 70 دولارا

للبرميل الواحد.

وقال وزير النفط عبد الجبار، اليوم، من

المتوقع التزام المجموعة باتفاق

الإنتاج الحالي ع

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