شاهد كيف أوقفت الشرطة امرأة مخمورة فاقدة للوعي في سيارة ذاتية القيادة

2021/09/19 | 21:30 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقت شرطة ولاية كاليفورنيا الأمريكية القبض على امرأة كانت فاقدة للوعي تحت تأثير المشروبات الكحولية في سيارة ذاتية القيادية من طراز تسلا.واصطدمت السيارة بجدار الكتف الأيمن على الطريق السريع واستمرت في السير، مما نبه السلطات إلى وجود سائق فاقد للوعي على متنها.حاول رجال الشرطة إيقاف سيارة تسلا لكن الطريقة الوحيدة التي تمكنوا من خلالها من إيقاف السيارة كانت عبر تنفيذ أسلوب الانعطاف المفاجئ على السيارة مما أدى بالسيارة ذاتية القيادة إلى التوقف من تلقاء نفسها وتم القبض على المرأة

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