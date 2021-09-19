مشروع جديد لاستثمار الغاز المشتعل في حقلين في جنوب العراق

2021/09/19 | 21:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صورة من الأرشيف في 21 تشرين الأول/أكتوبر 2014، لشعار شركة توتال الفرنسية في مقرها قرب باريس © ا ف ب/ارشيف مارتان بورو بغداد (أ ف ب) – أعلنت وزارة النفط العراقية انطلاق مشروع جديد لاستثمار الغاز المصاحب الذي يحترق في حقلين نفطيين في جنوب العراق، وهو ثاني أكثر بلدان العالم لجوء لهذه الممارسة […]

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