فرقة العباس القتالية تطلق عملية أمنية في صحراء الأنبار

2021/09/19 | 21:33 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ انطلقت قوات فرقة العباس القتالية، “إحدى تشكيلات حشد العتبات المقدسة”، اليوم الاحد، بعملية أمنية جديدة في صحراء الانبار، بحثا عن فول داعش الإرهابي والخارجين عن القانون ضمن عملياتها لحماية كربلاء المقدسة والمشاركين في زيارة اربعينية الأمام الحسين (ع).ووجهت قيادة فرقة العباس القتالية، في بيان “قوة من اللواء الثاني، وقوة من الفوج الثاني في […]

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