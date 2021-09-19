ضبط عبوات ناسفة وأسلحة وعتاد في ديالى

2021/09/19 | 21:45 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت خلية الإعلام الأمني، الاحد، عن ضبط عبوات ناسفة وأسلحة وعتاد بعملية أمنية في محافظة ديالى.

وقالت الخلية في بيان، إنه “بعد أن شرعت الفرقة الأولى ضمن قيادة عمليات ديالى بتشكيلاتها كافة، بعملية امنية استندت إلى معلومات استخباراتية دقيقة، في منطقة حاوي العظيم بمحافظة ديالى لمطاردة بقايا عصابات داعش الإرهابية وتطهير قاطع المسؤولية، فقد تمكنت قطعات قيادة عمليات ديالى المتمثلة باللواء الثاني في الفرقة الأولى ولواء مغاوير القيادة أثناء البحث والتفتيش في المحورين الشمالي والحنوبي من العثور على ٣٢ عبوة ناسفة و٤ مساطر تفجير مخبئتين بالحشائش مقابل قرية الخلفاء تم تفجيرهما موقعيا”.

وأضافت “كما عثرت أيضاً على بندقية كلاشنيكوف و٤ مخزن عتاد كلاشنكوف وعاكستي شحن و٦ اجهزة موبايل وكاتمين للصوت وعتاد بندقية مختلف عدد ١٥٠ اطلاقة و١٥ قداح كهربائية وفتيل تفجير بطول ١٥ متر و٥ سبح تفجير ومستوعب بلاستيكي يحتوي على نترات C4 تم تفجيرها موقعيا”.

وتابع البيان أنه تم العثور على “لغمي دبابة وراية لعصابات داعش ومواد غذائية متنوعة واواني طبخ وملابس عسكرية ومدنية وافرشة واغطية ومواد أخرى، فضلا عن العثور على وكرين للإرهابيين بداخلهما أسلحة واعتدة ومواد غذائية وارزاق وافرشة”.

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