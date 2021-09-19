رونالدو يحقق إنجازا تاريخيا ورقما فريدا

2021/09/19 | 21:45 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أحرز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفه الأول في ملعب لندن الأولمبي، والمئوي لمانشستر يونايتد في مرمى مضيفه وست هام يونايتد في تاريخ المواجهات بينهما بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ورد رونالدو بهدف التعادل “للشياطين الحمر” بعد خمس دقائق فقط، من تسجيل المهاجم الجزائري سعيد بن رحمة هدف التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة 30 من زمن الشوط الأول للمباراة التي جرت بينهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة للدوري الإنجليزي الممتاز، وانتهت بفوز “الشياطين الحمر” بهدفين مقابل هدف واحد.

وأفادت شبكة “أوبتا” للإحصاءات، إلى أن استاد لندن الأولمبي، أصبح الملعب رقم 66 في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، الذي ينجح كريستيانو رونالدو في التسجيل على أرضيته، مسجلا بالتالي في عدد من الملاعب أكثر من أي لاعب آخر، منذ ظهوره الأول مع مانشستر يونايتد في الموسم (2003- 2004)، متفوقا على النجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش (64).

ووقع النجم البرتغالي المخضرم (36 عاما) على هدفه الثالث في الموسم في مباراته الثانية بالدوري الإنجليزي، والسادس في شباك وست هام يونايتد، بينما يعد زميله السابق المهاجم المعتزل واين روني هو أكثر لاعبي “الشياطين الحمر” تسجيلا للأهداف في شباك وست هام، برصيد 11 هدفا.

بينما تشير أرقام شبكة “سكاي سبورتس” إلى أن رونالدو سجل الهدف رقم 100 لمانشستر يونايتد في شباك وست هام، ليصبح بالتالي نادي “المطارق” الثالث الذي يهز فريق “الشياطين الحمر” شباكه 100 مرة على الأقل في “البريميرليغ”.

وسبق وأن سجل مانشستر يونايتد 112 هدفا في شباك نيوكاسل يونايتد، و108 أهداف في شباك إيفرتون.

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