2021/09/19 | 21:45 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عائلة وزملاء سجاد العراقي يستذكرونه في سنوية اختطافه: "نريد جثته إن كان ميتاً" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/09/19 | 21:45.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

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