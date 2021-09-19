2021/09/19 | 21:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أوضحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأحد، حيثيات حادثة فقدان موظف عقد تابع لها جنوبي بغداد.وقالت المتحدث باسم المفوضية جمانة الغلاي في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه “المركز الخبري الوطني”: إن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص توضيح من مفوضية الانتخابات بشأن فقدان موظف عقد تابع لها جنوبي بغداد المركز الخبري الوطني.

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