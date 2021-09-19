رابط نتائج الدراسة الابتدائية للدور الثاني الخارجي لمحافظتين

2021/09/19 | 21:46 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التربية، الاحد، نتائج الدراسة الابتدائية "الدور الثاني" الخارجي لتربية بغداد الكرخ الثانية ومحافظة الانبار.

وقالت التربية في بيان اليوم، (19 ايلول 2021)، ان "المديرية العامة لتربية بغداد الكرخ الثانية تعلن نتائج الدراسة الابتدائية "الدور الثاني" الخارجي، للعام الدراسي ٢٠٢٠ – ٢٠٢١".

وللاطلاع على النتائج اضغط هنا.

كما وذكرت الوزارة في بيان اخر ان "المديرية العامة لتربية الانبار تعلن نتائج الامتحانات النهائية للدراسة الابتدائية "الدور الثاني" الخارجي للعام الدراسي ٢٠٢٠-٢٠٢١".

وللاطلاع على نتائج الخارجيين اضغط هنا.

وللاطلاع على نتائج الخارجيات اضغط هنا.

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