المفوضية توضح تفاصيل فقدان موظف تابع لها في بغداد

2021/09/19 | 21:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

أوضحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأحد، حيثيات حادثة فقدان موظف عقد تابع لها جنوبي بغداد.وقالت المتحدث باسم المفوضية جمانة الغلاي لوكالة الأنباء العراقية إن "الموظف المفقود يعمل بصفة عقد تم اعتقاله من قبل الجهات الأمنية بتهمة خاصة به والقوات الأمنية حرزت على الأجهزة التي كانت بحوزته".وأضافت، أن "القوات الأمنية أبلغت المفوضية بأوليات الموظف وبوجود الأجهزة لغرض تسلمها".وكان مكتب انتخابات بغداد/ الكرخ قد أبلغ بفقدان موظف يعمل بصفة عقد في مكتب اليوسفية تم تكليفه بتحديث حاسبة القطع وبعد إنجاز العمل المكلف به لم يتم تسليم الحاسبة والهارد وتم إبلاغ الجهات الأمنية بفقدان الموظف من قبل ذويه.

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