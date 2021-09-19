2021/09/19 | 21:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

أعلنت وزارة التربية، اليوم الاحد، نتائج الامتحانات النهائية للدراسة الابتدائية "الدور الثاني" الخارجي للعام الدراسي ٢٠٢٠-٢٠٢١.

بغداد الكرخ الثانية رابط النتائج: اضغط هنا

نتائج الانبار

اضغط هنا

اضغط هنا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نتائج الدراسة الابتدائية "الدور الثاني" الخارجي في بغداد والمحافظات) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نتائج الدراسة الابتدائية "الدور الثاني" الخارجي في بغداد والمحافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).