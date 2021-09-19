الخارجية العراقية تعلق بشأن وفاة مواطنة على حدود بيلاروسيا

2021/09/19 | 21:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

علقت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الاحد، على وفاة مواطنة عراقية على حدود بيلاروسيا.

وقال المُتحدث بإسم وزارة الخارجيَّة، أحمد الصحاف، في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "وزارة الخارجيَّة وعبر سفارة جمهوريَّة العراق في موسكو، تتابع بإهتمامٍ بالغ حادث وفاة مواطنة عراقيّة على الحدود المشتركة بين بيلاروسيا وبولندا، وإمكانية التنسيق مع السلطات المعنية في كلا البلدين للوقوف على تفاصيل أكثر دقة".

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