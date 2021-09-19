نتائج الامتحانات النهائية للدراسة الابتدائية “الدور الثاني” الخارجي في الأنبار

2021/09/19 | 21:46 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت المديرية العامة لتربية الانبار، نتائج الامتحانات النهائية للدراسة الابتدائية “الدور الثاني” الخارجي للعام الدراسي ٢٠٢٠-٢٠٢١ .ادناه رابط النتائج :- الخارجيون: https://drive.google.com/file/d/1VF90v08neYMqJW0ERQpvJ64tPZN6ldzs/view الخارجيات https://drive.google.com/file/d/1VL2am-RUNT6dzLxMoYo3ggYF73NAzGZV/view

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