رأس المال: نتائج عملية الإنتاج المباشرة (102) - كارل ماركس

2021/09/19 | 21:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#كارل_ماركس II: الإنتاج الرأسمالي كإنتاج لفائض القيمة ج 1حيثما يظل رأس المال متجلياً في أشكاله الأولية ليس إلا، مثل السلع والنقود، فإن الرأسمالي يعرض نفسه في شخصية مألوفة أصلا، شخصية مالك النقود والسلع.



ولكن مثل هذا الشخص ليس رأسمالياً في ذاته ولذاته أكثر من كون النقود والسلع هي في ذاتها ولذاتها رأسمال.



فهي لا تتحول إلى رأسمال إلا في شروط خاصة معينة، وبالمثل فإن مالكيها لا يتحولون إلى رأسماليين إ ......





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