نظام دوليٌّ مهترِئ، و عالمٌ ممزّق - محمد عبد الشفيع عيسى

2021/09/19 | 21:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_عبد_الشفيع_عيسى تشير الفترة الانتقالية الراهنة من تطور العلاقات الدولية إلى حقيقة تبدو صادمة أو ملغزة"، تتمثل في حقيقة مزدوجة : فمن جهة اولى، تركز القوة بين ايدي قوة وحيدة او شبه وحيدة، كما يبدو من السلوك الدولي للولايات المتحدة الأمريكية.



ومن جهة ثانية، العجز والاهتراء المميّزان للنظام الدولي في حالته الراهنة.يشير الأمر الأول إلى أن نمط توزيع القوة في النظام الدولي يميل إلى تكريس نوع من الجمود النسبي ولي ......





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