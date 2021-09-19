الخدمة الاتحادي: 20 % فقط من الوزارات وفرت معلومات عن هياكلها الوظيفية

2021/09/19 | 21:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- نور الزيدي

أكد مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الأحد، أن معدل استجابة الوزارات لطلباته بخصوص الهياكل الوظيفية لا يتعدى العشرين بالمائة.

وقال مدير قسم الهياكل الوظيفية في مجلس الخدمة العامة الاتحادي علاء فهد جلوب لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "المجلس أرسل كتباً رسمية للوزارات طالب بتوفير معلومات عن هيكليتها وما تحتاجه، و20% منها فقط أرسلت جواباً فيما ما زلنا ننتظر جواب البقية".

وأضاف، أن "المجلس مستمر بإجراءاته الخاصة بدراسة الهياكل الوظفية ولديه كادر متخصص يقوم بهذه الدراسة ونتابع الموضوع مع الوزارات ولدينا أيضاً كادر يقوم بزيارتها لمتابعة الموضوع".

ودعا جلوب الوزارات التي لم تنجز ما طُلب منها للإسراع بإكماله مشيراً إلى أن هناك تأخيراً لدى بعض الوزارات.

ويوم الجمعة الماضي، أكد مجلس الخدمة الاتحادي، أن خطة التوظيف تعتمد على بيانات المؤسسات الحكومية.

وأوضح رئيس المجلس محمود التميمي في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن ""مجلس الخدمة يعتمد في خطة التوظيف على البيانات التي ترد من المؤسسات الحكومية، من حيث حاجتها للأفراد والشهادة والبرامج التقنية".

وأشار إلى أن "مجلس الخدمة الاتحادي والمؤسسات الحكومية، محكومون بما يرد في قانون الموازنة من تعليمات".

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