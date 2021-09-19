العثور على جثة امراة عراقية على الحدود البيلاروسية مع بولندا والخارجية العراقية تعلق

2021/09/19 | 21:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت السلطات البيلاروسية، الأحد،

العثور على جثة مواطنة عراقية في مقاطعة

غرودنينسك قرب الحدود مع بولندا.

وأفادت هيئة الحدود الحكومية

البيلاروسية، في بيان: "تم يوم 19 سبتمبر

في مقاطعة غرودنينسك قرب قري

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