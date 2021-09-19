2021/09/19 | 22:00 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: uHV-Wh9Efto

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المحلل السياسي طالب الاحمد ضيف حصاد الرشيد حول ملف الانتخابات) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المحلل السياسي طالب الاحمد ضيف حصاد الرشيد حول ملف الانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).