فرق الإطفاء تعمل على حماية أحد أطول كنوز الأرض مع اقتراب الحرائق منها

2021/09/19 | 22:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقترب حريق الغابات KNP Complex، الذي يستمر في الاتساع إلى مساحة تجاوزت 21 ألف فدان، من الغابة العملاقة في منتزه سيكويا الوطني، بولاية كاليفورنيا الأمريكية حيث توجد بعض أكبر الأشجار وأضخمها في العالم.

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