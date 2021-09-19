2021/09/19 | 22:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني قال أنتوني فاوتشي كبير المستشارين الطبيين للرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الأحد، إن البيانات اللازمة لتحديد جدوى إعطاء جرعة ثالثة معززة من لقاحي مودرنا وجونسون اند جونسون الواقيين من كوفيد-19 ستظهر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فاوتشي: البيانات الرئيسية بشأن جدوى الجرعة المعززة من لقاحات كورونا ستظهر قريبآ المركز الخبري الوطني.

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