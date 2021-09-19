الخارجية تعلق بشأن وفاة امرأة عراقية على حدود بيلاروسيا

2021/09/19 | 22:09 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد علقت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الاحد، على وفاة مواطنة عراقية على حدود بيلاروسيا.وقال المُتحدث بإسم وزارة الخارجيَّة، أحمد الصحاف، في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “وزارة الخارجيَّة وعبر سفارة جمهوريَّة العراق في موسكو، تتابع بإهتمامٍ بالغ حادث وفاة مواطنة عراقيّة على الحدود المشتركة بين بيلاروسيا وبولندا، وإمكانية التنسيق مع …

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