2021/09/19 | 22:35 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: bc61CgH65Ec

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مؤسسة أكاديمية موسيقية ثناء الآلوسي | أطراف الحديث) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مؤسسة أكاديمية موسيقية ثناء الآلوسي | أطراف الحديث) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).