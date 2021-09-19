2021/09/19 | 22:35 - المصدر: قناة الفرات
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المرصد الخبري مع مسلم البياتي | الزائرون يواصل المسير على الاقدام باتجاه كربلاء المقدسة | 2021/9/19) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 2Xsy4yjFp_M
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المرصد الخبري مع مسلم البياتي | الزائرون يواصل المسير على الاقدام باتجاه كربلاء المقدسة | 2021/9/19) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المرصد الخبري مع مسلم البياتي | الزائرون يواصل المسير على الاقدام باتجاه كربلاء المقدسة | 2021/9/19) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).