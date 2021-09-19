المرشحة عفيفة الخزرجي تؤكد لـ”النور” ضرورة دعم المشاريع في المناطق المحررة

2021/09/19 | 22:38 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ النور نيوز أكدت المرشحة عن محافظة صلاح الدين عفيفة الخزرجي (الدائرة الثانية تسلسل 34) أهمية دعم المشاريع للمدن الواقعة ضمن الدائرة الانتخابية.وقالت الخزرجي في تصريح لـ”النور نيوز” أن “برنامجها الانتخابي، يتضمن دعم المشاريع، والعمل على تقديمها إلى الحكومة الاتحادية، ومجلس النواب، خلال الفترة المقبلة، بهدف استحصال حقوق أبناء المناطق الواقعة ضمن الدائرة، وهو …

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