2021/09/19 | 22:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان من العلوي – حسن العلوي اطلقوا سراح احمد العلواني.السيد رئيس مجلس النواب المحترم.يقبع السياسي احمد العلواني منذ سنوات في دهاليز سجن لم اسمع باسمه .فاذا كان مذنبا فقد.قضى مدة العقوبة.ان بقاءه في الاعتقال ولم يصدر ضده حكم.ولم يعين محام للدفاع عنه.ولم يطالب به السياسيون السنة وكأنه متسلل قادم من بلاد […]

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