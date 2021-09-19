2021/09/19 | 22:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضايا في كلمات – عدنان سمير دهيرب عملاء : في عام 1988 و أثناء ما يسمى بعمليات الانفال التي نفذها الجيش العراقي في شمال العراق , تم إنزال نساء و أطفال من قمم الجبال شمالي محافظة دهوك … حينذاك كنت جندياً في قضاء العمادية , سألت أمرأة كبيرة في السن أنزلت من أحد سفوح الجبال […]

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