2021/09/19 | 22:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوت بقنينة ماء – بان القطان المرشحون حاصروا الناخبين بحاجاتهم..يلوون الأذرع التي ستؤشرهم نواباً تحت قبة المهرجان… فالمجلس الموقر سمفونية تتداخل فيها الأصوات..كل يعزف على ليلاه، والشعب يستمع! تطبق على العراقيين شحة خدمات..عوز في الماء والكهرباء والتعليم والصحة والصناعة والزراعة؛ جراء فساد شخصيات وكيانات متمكنة، ذات إرادات نافذة في الدولة.الأمر الذي […]

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