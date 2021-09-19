الحشد الشعبي يحدد آلية عودة المفسوخة عقودهم

2021/09/19 | 22:45 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حددت هيئة الحشد الشعبي، الأحد، آلية عودة المفسوخة عقودهم، مؤكدة أن يوم غد سيتم اطلاق الاستمارة الالكترونية.

وقالت الهيئة في بيان، إن "يوم غد سنطلق استمارة عودة المفسوخة عقودهم"، موضحة أنه "في الساعة الرابعة غدا سينطلق رابط استمارة إلكتروني لغرض تسجيل المفسوخة عقودهم".

وأضافت أن "دوام العودة الرسمي سيكون بداية الشهر الاخير من هذه السنة"، مؤكدة أن "آلية العودة ستكون سريعة لا تتجاوز الشهر".

وكان رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، أعلن قبل أيام، استحصال الموافقات الرسمية لعودة 30 ألفا من المفسوخة عقودهم من الحشد.

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