المفوضية توضح بشأن فقدان موظف عقد تابع لها جنوبي بغداد

2021/09/19 | 22:45 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أوضحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأحد، حيثيات حادثة فقدان موظف عقد تابع لها جنوبي بغداد.وقالت المتحدث باسم المفوضية جمانة الغلاي للوكالة الرسمية، إن “الموظف المفقود يعمل بصفة عقد تم اعتقاله من قبل الجهات الأمنية بتهمة خاصة به والقوات الأمنية حرزت على الأجهزة التي كانت بحوزته”.وأضافت، أن “القوات الأمنية أبلغت …

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