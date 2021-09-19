بيان رسمي حول وفاة مواطنة عراقية بين بيلاروسيا وبولندا

2021/09/19 | 22:48 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية العراقية، الاحد، انها تتابع حادث وفاة مواطنة عراقية على الحدود المشتركة بين بيلاروسيا وبولندا.

وقال المتحدث باسم الخارجية أحمد الصحاف في بيان اليوم، (19 ايلول 2021)، ان "وزارة الخارجية وعبر سفارة جمهورية العراق في موسكو، تتابع بإهتمام بالغ حادث وفاة مواطنة عراقية على الحدود المشتركة بين بيلاروسيا وبولندا، وإمكانية التنسيق مع السلطات المعنية في كلا البلدين للوقوف على تفاصيل أكثر دقة".

وكانت السلطات البيلاروسية، أعلنت اليوم الأحد، العثور على جثة مواطنة عراقية في مقاطعة غرودنينسك قرب الحدود مع بولندا.

وأفادت هيئة الحدود الحكومية البيلاروسية، في بيان، انه "تم يوم 19 سبتمبر في مقاطعة غرودنينسك قرب قرية ليسنوييه على مسافة متر واحد من الحدود البيلاروسية البولندية العثور على جثة امرأة ذات مظهر غير سلافي ولم تظهر عليها علامات الحياة".

وبينت الهيئة، أنها رصدت مؤشرات واضحة تدل على أن الجثة تم سحبها أرضا من بولندا إلى داخل بيلاروس، مضيفة أن الجهات المعنية فتحت تحقيقا في القضية ودعت ممثلين عن الأمم المتحدة إلى الموقع.

من جانبها، ذكرت لجنة التحقيقات البيلاروسية أنها حددت هوية المرأة وهي مواطنة عراقية في 39 عاما من عمرها، مضيفة أن التحقيق لا يستبعد فرضية وفاتها جراء انخفاض درجات الحرارة.

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