الحشد يحدد موعد اطلاق استمارة المفسوخة عقودهم: الاولوية لهذه الفئة

2021/09/19 | 22:48 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت هيئة الحشد الشعبي، الأحد، موعد اطلاق الاستمارة الالكترونية الخاصة بالمفسوخة عقودهم.

وذكر بيان للحشد تلقى NRT عربية نسخة منه (19 ايلول 2021)، انه في "الساعة الرابعة غدا سينطلق رابط استمارة إلكتروني لغرض تسجيل المفسوخة عقودهم".

واضاف البيان ان "دوام العودة الرسمي سيكون بداية الشهر الاخير من هذه السنة"، مبينا ان "اليه العودة ستكون سريعة لا تتجاوز الشهر".

ولفت الى ان "الأولية ستكون لجرحى الحرب مع عصابات د1عش الإرهابية".

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