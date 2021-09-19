الخدمة الاتحادي يحدد نسبة الوزارات التي أرسلت هيكلياتها الوظيفية

2021/09/19 | 22:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداداتهم مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الاحد، وزارات الدولة بعدم ارسال هيكلياتها الوظيفية، مبينا ان 20% فقط من وزارات الدولة أرسلت هيكلياتها.

وقال مدير قسم الهياكل الوظيفية في مجلس الخدمة العامة الاتحادي علاء فهد جلوب في حديث أوردته وكالة الانباء الرسمية، وتابعته (بغداد اليوم)، ان "المجلس أرسل كتباً رسمية للوزارات طالب بتوفير معلومات عن هيكليتها وما تحتاجه".

وأضاف ان "20% فقط منها أرسلت جواباً فيما ما زلنا ننتظر جواب البقية"، مشيرا الى ان "المجلس مستمر بإجراءاته الخاصة بدراسة الهياكل الوظيفية ولديه كادر متخصص يقوم بهذه الدراسة ونتابع الموضوع مع الوزارات ولدينا أيضاً كادر يقوم بزيارتها لمتابعة الموضوع".

ودعا جلوب الوزارات التي لم تنجز ما طُلب منها "للإسراع بإكماله".

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