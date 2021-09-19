الحشد يعلن اطلاق الاستمارة الالكترونية الخاصة بالمفسوخة عقودهم

2021/09/19 | 22:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاحد، إطلاق الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالمفسوخة عقودهم.

وقال المتحدث باسم لجنة اعادة المفسوخة عقودهم مدير اعلام الحشد الشعبي مهند العقابي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "هيئة الحشد اطلقت الاستمارة الالكترونية الخاصة بالمفسوخة عقودهم".

وأضاف ان "التقديم سيستمر لمدة 10 أيام ابتداءً من يوم غد الاثنين الموافق 20 من الشهر الجاري".

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