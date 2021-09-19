خبير قانوني: هيئة رئاسة البرلمان دائما تتغافل عن محاسبة العضو المتغيب عن الجلسات

2021/09/19 | 22:50 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد الخبير القانوني، وائل البياتي، اليوم الاحد، ان هيئة رئاسة البرلمان دائما تتغافل عن محاسبة العضو المتغيب عن الجلسات، فيما بين ان على جميع جميع الجهات المعنية ان تتكاتف لانجاح الانتخابات.وقال البياتي لبرنامج “حصاد الايام”: “منذ صدور قرار حل مجلس النواب نفسه لم تعقد سوى اربع جلسات” واضاف ان “مشكلة عدم انعقاد مجلس […]

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