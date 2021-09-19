2021/09/19 | 22:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، أن ضابطا تابعا له تعرض للوم، بعد نشر مقطع فيديو وهو يدفع متظاهرا على الأرض خلال مسيرة لنشطاء يساريين إسرائيليين وفلسطينيين خلال عطلة نهاية الأسبوع في الضفة الغربية، بحسب صحيفة "ذا تايمز اوف إسرائيل".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لدفعه ناشطا يساريا.. توجيه اللوم لضابط إسرائيلي والمعارضة تنتقد) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لدفعه ناشطا يساريا.. توجيه اللوم لضابط إسرائيلي والمعارضة تنتقد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).