2021/09/19 | 22:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم الاحد، بأن المرشد الإيراني الأ‘لى علي خامنئي اختار طيارا تدرب على قيادة طائرات حربية روسية لقيادة القوات الجوية في البلاد.وجاء في الحكم الذي أصدره خامنئي: […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص خامنئي يعين قائدآ جديدآ للقوات الجوية الايرانية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خامنئي يعين قائدآ جديدآ للقوات الجوية الايرانية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خامنئي يعين قائدآ جديدآ للقوات الجوية الايرانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).