انطلاق النسخة السابعة من فعاليات ’يوم بلا سيارات’.. راحة باريس من الدخان

2021/09/19 | 23:00 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

انطلقت اليوم الأحد النسخة السابعة من فعالية "يوم بلا سيارات" في العاصمة الفرنسية، تحت شعار "يوم تنفس باريس دون سيارات"، بهدف التصدي لتلوث الهواء في المدينة.

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وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن هذا اليوم يعد فرصة للمقيمين والزوار للاستمتاع بالطرق الرئيسية في العاصمة الفرنسية من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 6 مساء بالتوقيت المحلي للبلاد.

وقالت بلدية باريس إن أسعارا خاصة ستطبق في العديد من مواقف السيارات الباريسية بهذه المناسبة و سيسمح فقط للحافلات وسيارات الطوارئ وسيارات الأجرة بالانتقال مع أقصى سرعة مسموح بها تبلغ 20 كم / ساعة.

"وسائل إعلام فرنسية"

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