شاهد.. لحظة ثوران بركان كمبر فيجا في جزر الكناري الإسبانية

2021/09/19 | 23:03 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ثار بركان كمبر فيجا في جزيرة لا بالما، إحدى جزر الكناري الإسبانية، الوقعة بالمحيط الأطلسي شمال غرب أفريقيا، وذلك بعد رصد أكثر من 25 ألف هزة أرضية خلال الأيام التسعة الماضية في المنطقة.

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