مباحثات أمنية وعسكرية للعراق وسوريا مع الأردن مع الأردن

2021/09/19 | 23:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمان‭- ‬الزمان‭ ‬ كانت‭ ‬العاصمة‭ ‬الأردنية‭ ‬عمان‭ ‬في‭ ‬الساعات‭ ‬القليلة‭ ‬الماضية‭ ‬مكانا‭ ‬تداوليا‭ ‬لشؤون‭ ‬امنية‭ ‬عالية‭ ‬المستوى‭ ‬للعراق‭ ‬وسوريا‭ ‬معاً،‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الوزراء‭ ‬،‭ ‬فقد‭ ‬ أجرى‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬السوري‭ ‬علي‭ ‬أيوب‭ ‬مباحثات‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬عمان‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬الأردني‭ ‬تناولت‭ ‬أمن‭ ‬الحدود‭ ‬ومكافحة‭ ‬الارهاب‭ ‬وتهريب‭ ‬المخدرات‭. ‬فيما‭ ‬بحث‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬الأردني،‭ ‬مازن‭ ‬الفراية،‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ […]

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