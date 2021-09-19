ما تيسر من العقد الثالث

2021/09/19 | 23:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام انتهى‭ ‬العقد‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬القرن‭ ‬الحادي‭ ‬والعشرين‭ ‬مكرساً‭ ‬لحرب‭ ‬الاحتلال‭ ‬الأمريكي‭ ‬للعراق‭ ‬حتى‭ ‬انجاز‭ ‬الانسحاب،‭ ‬فيما‭ ‬بدأ‭ ‬العقد‭ ‬الثاني‭ ‬بحروب‭ ‬الربيع‭ ‬العربي،‭ ‬وهي‭ ‬حروب‭ ‬داخلية‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬بعضها‭ ‬مشتعلاً،‭ ‬لكن‭ ‬يبدو‭ ‬انها‭ ‬حروب‭ ‬حسمت‭ ‬على‭ ‬جهة‭ ‬لم‭ ‬تصب‭ ‬في‭ ‬مصلحة‭ ‬الشعوب‭ ‬في‭ ‬البلدان‭ ‬العربية‭ ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬العناوين‭ ‬البراقة‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تشغل‭ […]

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