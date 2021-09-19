وزير‭ ‬البترول‭ ‬المصري‭ ‬لـ‭  ‬الزمان:نعيد‭ ‬خط‭ ‬الغاز‭ ‬الى‭ ‬لبنان‭ ‬في‭ ‬ثلاثة‭ ‬أسابيع‭ ‬

2021/09/19 | 23:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة‭ -‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬ تجري‭ ‬الاستعدادات‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬مكثف‭ ‬لإعادة‭ ‬تشغيل‭ ‬خط‭ ‬الغاز‭ ‬العربي‭ ‬والذي‭ ‬سوف‭ ‬يقوم‭ ‬بنقل‭ ‬الغاز‭ ‬إلى‭ ‬لبنان‭ ‬حيث‭ ‬يجري‭ ‬إصلاح‭ ‬الاعطال‭ ‬التي‭ ‬حدثت‭ ‬بهذا‭ ‬الخط‭ ‬بعد‭ ‬توقف‭ ‬الضخ‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬عشر‭ ‬سنوات‭.‬ ‭ ‬وفي‭ ‬اتصال‭ ‬هاتفي‭ ‬معه،‭ ‬أكد‭ ‬طارق‭ ‬الملا‭ ‬وزير‭ ‬البترول‭ ‬والثروة‭ ‬المعدنية‭ ‬المصري‭ ‬لمراسل‭ ‬–‭ ‬الزمان‭- ‬أنه‭ ‬تم‭ […]

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