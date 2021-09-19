2021/09/19 | 23:12 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- القاهرة -مصطفى عمارة تجري الاستعدادات على نحو مكثف لإعادة تشغيل خط الغاز العربي والذي سوف يقوم بنقل الغاز إلى لبنان حيث يجري إصلاح الاعطال التي حدثت بهذا الخط بعد توقف الضخ لأكثر من عشر سنوات.
وفي اتصال هاتفي معه، أكد طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصري لمراسل – الزمان- أنه تم […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير البترول المصري لـ الزمان:نعيد خط الغاز الى لبنان في ثلاثة أسابيع ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وفي اتصال هاتفي معه، أكد طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصري لمراسل – الزمان- أنه تم […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير البترول المصري لـ الزمان:نعيد خط الغاز الى لبنان في ثلاثة أسابيع ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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