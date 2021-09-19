الإعلام الرقمي يحذر من انتقال الجريمة الالكترونية من الانترنت المظلم إلى تيليغرام

2021/09/19 | 23:15 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ منوعات حذر مركز الاعلام الرقمي، من انتقال الجريمة الالكترونية من الانترنت المظلم الى تطبيق تيليغرام.وذكر المركز في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “تطبيق التيليغرام قد اصبح موطنا جذّابا لمجرمي الانترنت، ويتم من خلاله بيع ومشاركة البيانات المسروقة، وكل ذلك يجري بصورة سهلة وغير خاضع للاشراف والمراقبة على نحو دقيق كما …

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