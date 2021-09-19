2021/09/19 | 23:15 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد قدمت لجنة الصحة والبيئة النيابية، اليوم الأحد، مقترحاً نيابياً بشمول الأعمار حتى 12 عاماً بالتلقيح ضد كورونا.وتضمنت وثيقة صادرة عن مقرر اللجنة جواد الموسوي وتلقاها “النور نيوز” أنه “استنادا لصلاحياتنا وفق النظام الصحي الداخلي لمجلس النواب ودورنا الرقابي في لجنة الصحة والبيئة ولتأمين سلامة أبناء بلدنا العزيز، تفضلكم بشمول الاعمار لغاية …

ظهرت المقالة بالوثيقة..



الصحة النيابية تقدم مقترحاً لشمول الأعمار حتى 12 عاماً بالتلقيح ضد كورونا أولاً على النور نيوز.

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