تحرير مختطف بعد ساعات من اختطافه في ديالى

2021/09/19 | 23:18 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، الأحد، عن تحرير مختطف بعد ساعات من اختطافه في ناحية ابي صيدا بمحافظة ديالى.

وقالت الوكالة في بيان، إن "مديرية شرطة محافظة ديالى تمكنت من تحرير احد المواطنين بعد ساعات من اختطافه في احد البساتين المتروكة في ناحية أبي صيدا شمال شرقي مدينة بعقوبة".

وأضافت "بعد ورود معلومات عن وجود جريمة خطف على اثر ذلك تم تشكيل فريق عمل أمني مختص برئاسة مدير قسم شرطة ابي صيدا وبالتعاون مع مدير شعبة الخطف في قسم مكافحة اجرام ديالى، وفوج الرد السريع، وتم التوصل الى مكان المخطوف".

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