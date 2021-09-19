نائب كردي: هذا ما يجري في كردستان لغرض التلاعب باصوات الناخبين

2021/09/19 | 23:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كردستان

كشف النائب عن كتلة المستقبل النيابية، سركوت شمس الدين، اليوم الأحد، عن سعي الاحزاب الحاكمة في اقليم كردستان الى التلاعب في أصوات الناخبين.

وقال شمس الدين، في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "الأحزاب الحاكمة والمتنفذة في اقليم كردستان، تعمل من الآن بالضغط على عناصر الأجهزة الأمنية لغرض التصويت لصالحهم، كما تستخدم موارد الدولة، لغرض الحصول على اصوات المواطنين من خلال تقديم اغراءات وغيرها".

وشدد على أن "الانتخابات البرلمانية في اقليم كردستان، يجب ان تكون عليها رقابة شديدة وهذه الرقابة دولية ورقابة من قبل مفوضية الانتخابات في بغداد، لمنع اي تلاعب وتزوير في نتائج الانتخابات من قبل الأحزاب الحاكمة والمتنفذة في الاقليم"، مبينا أنه "بغير ذلك الانتخابات ستكون بلا اي نزاهة وعدالة وستكون فاقدة للشرعية".

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