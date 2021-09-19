محكمة جنايات ذي قار تصدر حكما بالسجن 15عاما بحق 5 مدانين بقضية خطف

2021/09/19 | 23:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ذي قار

أصدرت محكمة جنايات ذي قار حكما بالسجن لمدة 15 عام بحق 5 مدانين بقضية خطف.وقالت المحكمة في بيان ان "الحكم يأتي بعد إلقاء القبض على المتهمين من قبل شعبة مكافحة الإجرام بقضاء سوق الشيوخ مواجهتهم بالأدلة والبراهين المتوفرة ضدهم وتدوين أقوالهم بالاعتراف قضائيا وإجراء كشف الدلالة القانوني والذي جاء مطابقا لاعترافاتهم".

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